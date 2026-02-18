William e Kate Middleton il retroscena sulla crisi del 2007 | il ruolo della regina Elisabetta nel riavvicinamento
Nel 2007, William e Kate Middleton si separarono, e questa crisi spinse la regina Elisabetta a intervenire personalmente per aiutarli a riavvicinarsi. La sovrana invitò William a credere di più nel loro amore, sostenendolo con parole e gesti concreti. La loro riconciliazione avvenne poco tempo dopo, quando William tornò a frequentare Kate con maggiore convinzione.
Il trasferimento di William a Bovington Camp, nel Dorset, mentre Kate continuava a vivere a Londra, complicò ulteriormente le cose. La distanza e gli impegni militari resero difficile mantenere viva la relazione, e la coppia finì per vedersi raramente, talvolta solo una volta alla settimana. Al Festival di Cheltenham, a marzo del 2007, appuntamento immancabile dell’aristocrazia britannica, William e Kate apparvero distanti, quasi gelidi. Gli osservatori più attenti notarono sguardi tesi e una complicità incrinata. «Si vedono a malapena da Natale», raccontarono fonti vicine alla coppia. Pochi giorni dopo arrivarono le immagini che alimentarono il cortocircuito mediatico: William fu fotografato mentre ballava in modo disinvolto, mani basse, abbracci troppo stretti, con una giovane studentessa in un locale notturno di Bournemouth. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
