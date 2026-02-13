L’amore in tutte le sue forme celebrato da Verona in Love
A Verona, durante la manifestazione Verona in Love, decine di coppie e famiglie affollano le strade medievali per partecipare alla festa dell’amore, nata per celebrare le diverse forme di affetto e passione. Quest'anno, l’evento si distingue per le installazioni luminose e le performance artistiche in piazza Bra, che coinvolgono anche artisti di strada e musicisti locali. La manifestazione, che dura tre giorni, mira a rafforzare il senso di comunità e a rendere la città un grande palcoscenico diffuso, in cui l’amore si manifesta tra le vie, i monumenti e i cortili storici.
Aperture straordinarie, visite guidate gratuite e due palazzi che diventano il cuore culturale della città nel weekend di San Valentino Quest'anno, Verona in Love rafforza il suo carattere diffuso e urbano, trasformando la città in un grande palcoscenico dedicato all’amore in tutte le sue declinazioni. Il progetto, promosso dal Comune, si estende dai luoghi simbolo del centro storico ai musei, ai cinema, agli spazi culturali e sportivi, costruendo un racconto corale capace di attraversare linguaggi, generazioni ed esperienze diverse. La Galleria d’Arte Moderna Achille Forti propone un doppio appuntamento che coinvolge sia Palazzo della Ragione, sede della Gam, sia Palazzo Forti, lo storico edificio donato alla città nel 1937 da Achille Forti.🔗 Leggi su Veronasera.it
Alessandro Bandini: «L'amore è amore in tutte le sue forme: l'ho scoperto a 22 anni, quando mi sono innamorato di un ragazzo e mio padre mi ha incoraggiato a non reprimere i miei sentimenti»
Stefania Paddeu e Matteo Guasconi in concerto alla Sala Vasariana con “L’amore e le sue forme”
