L’amore in tutte le sue forme celebrato da Verona in Love

A Verona, durante la manifestazione Verona in Love, decine di coppie e famiglie affollano le strade medievali per partecipare alla festa dell’amore, nata per celebrare le diverse forme di affetto e passione. Quest'anno, l’evento si distingue per le installazioni luminose e le performance artistiche in piazza Bra, che coinvolgono anche artisti di strada e musicisti locali. La manifestazione, che dura tre giorni, mira a rafforzare il senso di comunità e a rendere la città un grande palcoscenico diffuso, in cui l’amore si manifesta tra le vie, i monumenti e i cortili storici.