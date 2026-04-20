In trecentomila a Mexico City Il super pubblico di Bocelli

A Mexico City si sono radunate circa trecentomila persone per un concerto di Bocelli. L’afflusso di pubblico è cresciuto nel corso della giornata, iniziando con circa centocinquantamila spettatori nel primo pomeriggio e aumentando progressivamente nel corso delle ore. La partecipazione si è consolidata nel tempo, portando un numero considerevole di persone a riempire il luogo dell’evento.

Trecentomila non sono pochi, anzi. Soprattutto se si sono accumulati piano piano, prima centocinquantamila nel pomeriggio, poi duecentomila poi sempre più. Il concerto di Andrea Bocelli sabato sera nella meraviglia dello Zócalo a Città del Messico è stato il segnale di una popolarità non solo planetaria ma estremamente partecipe e trasversale. C'era pubblico di tutte le età sotto il palcoscenico del concerto messicano che celebrava i 30 anni di Romanza, il disco che ha lanciato Bocelli in modo definitivo e ha, nello stesso tempo, anche segnato una svolta nella diffusione della musica classica nel mondo. In questi tre decenni, Andrea Bocelli ha costruito un personaggio che risulta al momento ancora inimitabile.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - In trecentomila a Mexico City. Il super pubblico di Bocelli Alistan escenario para el concierto de Andrea Bocelli Notizie correlate Leggi anche: Seismic alarm goes off in Mexico City - Reuters witness Sanremo, annuncio di Conti a Domenica In: “Bocelli super ospite serata finale”(Adnkronos) – Andrea Bocelli sarà super ospite dell'ultima serata del Festival di Sanremo 2026.