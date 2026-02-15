Sanremo annuncio di Conti a Domenica In | Bocelli super ospite serata finale

Carlo Conti ha annunciato oggi a Mara Venier che Andrea Bocelli sarà il grande ospite della serata finale del Festival di Sanremo 2026. La conferma arriva durante la puntata di Domenica In del 15 febbraio, dove il conduttore ha rivelato che il tenore toscano si esibirà sul palco principale del festival. La notizia ha subito fatto il giro dei social e dei media, creando grande attesa tra il pubblico.

(Adnkronos) – Andrea Bocelli sarà super ospite dell'ultima serata del Festival di Sanremo 2026. Lo ha annunciato oggi Carlo Conti in collegamento con Mara Venier a Domenica In nella puntata del 15 febbraio. Il tenore italiano completa così il quadro dei super ospiti della kermessa canora, insieme a Eros Ramazzotti, Achille Lauro, Tiziano Ferro e . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Sanremo 2026, l’annuncio di Carlo Conti in diretta a Domenica In: “Andrea Bocelli super ospite della serata finale” Carlo Conti ha annunciato in diretta a Domenica In che Andrea Bocelli sarà il grande ospite della serata finale di Sanremo 2026, sorprendendo il pubblico con questa scelta. Andrea Bocelli super ospite della serata finale di Sanremo 2026, l’annuncio di Carlo Conti a Domenica In Durante la diretta di Domenica In del 15 febbraio, Carlo Conti ha confermato che Andrea Bocelli si esibirà come grande ospite nella serata conclusiva di Sanremo 2026. Carlo Conti a Domenica In: «Andrea Bocelli superospite della finale del Festival di Sanremo 2026» Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Tiziano Ferro ospite al festival di Sanremo 2026: l'annuncio di Carlo Conti; Andrea Pucci co-conduttore a Sanremo, l’annuncio di Conti: Presto i nomi delle co-conduttrici; Ecco chi sarà il superospite della prima serata: l'annuncio di Carlo Conti per Sanremo 2026; Alicia Keys ed Eros Ramazzotti super ospiti a Sanremo 2026. L'annuncio di Conti al Tg1. Sanremo 2026, l’annuncio di Carlo Conti in diretta a Domenica In: Andrea Bocelli super ospite della serata finaleIl conduttore Carlo Conti ha fatto un importante annuncio sul Festival di Sanremo 2026 durante la trasmissione Domenica In ... ilfattoquotidiano.it Andrea Bocelli super ospite della serata finale di Sanremo 2026, l’annuncio di Carlo Conti a Domenica InIn collegamento con la puntata del 15 febbraio di Domenica In, Carlo Conti ha annunciato che Andrea Bocelli sarà super ospite della serata finale del ... fanpage.it Anteprima mondiale a Sanremo! Eros Ramazzotti e Alicia Keys insieme dal vivo per la prima volta I due superospiti saliranno sul palco dell’Ariston giovedì sera al prossimo Festival di Sanremo. L’annuncio è arrivato dal direttore artistico Carlo Conti, in coll facebook #Sanremo, nuovo annuncio di Carlo Conti al Tg1: ecco Eros Ramazzotti e Alicia Keys, due super ospiti internazionali per la prima volta dal vivo insieme. #Tg1 Emiliano Condò x.com