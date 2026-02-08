Seismic alarm goes off in Mexico City - Reuters witness

Da internazionale.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, alle prime luci, un terremoto di magnitudo 5.7 ha scosso la città di Oaxaca, nel sud del Messico. L’epicentro si è trovato vicino a Puerto Escondido, e l’allarme sismico è suonato in tutta la capitale. Per ora non ci sono notizie di danni gravi o feriti, ma molte persone sono scese in strada spaventate. Le autorità stanno monitorando la situazione e invitano a restare vigili.

MEXICO CITY, Feb 8 (Reuters) - A magnitude 5.7 earthquake struck near Puerto Escondido in the southern Mexican state of Oaxaca on Sunday, Mexico’s national seismological service said. A seismic alarm went off in Mexico City but shaking was not felt in the capital, according to Reuters witnesses. (Reporting by Daina Solomon in Mexico City. Writing by Lucinda Elliott ) Città del Messico, 8 febbraio (Reuters) - Un terremoto di magnitudo 5,7 ha colpito domenica vicino a Puerto Escondido, nello stato messicano meridionale di Oaxaca, ha detto il servizio sismologico nazionale del Messico. Un allarme sismico è scattato a Città del Messico, ma la scossa non è stata avvertita nella capitale, secondo i testimoni di Reuters. 🔗 Leggi su Internazionale.it

seismic alarm goes off in mexico city reuters witness

© Internazionale.it - Seismic alarm goes off in Mexico City - Reuters witness

Approfondimenti su Mexico City

Depeche Mode: vita, memoria e morte nel live a Mexico City

AEW: Caos a Mexico City, i fan lanciano oggetti ai Death Riders

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Videos capture 6.5 magnitude earthquake rattling Mexico City and Acapulco

Video Videos capture 6.5 magnitude earthquake rattling Mexico City and Acapulco

Ultime notizie su Mexico City

Seismic alarm goes off in Mexico City - Reuters witnessA magnitude 5.7 earthquake struck near Puerto Escondido in the southern Mexican state of Oaxaca on Sunday, Mexico’s national seismological service said. A seismic alarm went off in Mexico City but ... reuters.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.