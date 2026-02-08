Seismic alarm goes off in Mexico City - Reuters witness

Questa mattina, alle prime luci, un terremoto di magnitudo 5.7 ha scosso la città di Oaxaca, nel sud del Messico. L’epicentro si è trovato vicino a Puerto Escondido, e l’allarme sismico è suonato in tutta la capitale. Per ora non ci sono notizie di danni gravi o feriti, ma molte persone sono scese in strada spaventate. Le autorità stanno monitorando la situazione e invitano a restare vigili.

MEXICO CITY, Feb 8 (Reuters) - A magnitude 5.7 earthquake struck near Puerto Escondido in the southern Mexican state of Oaxaca on Sunday, Mexico's national seismological service said. A seismic alarm went off in Mexico City but shaking was not felt in the capital, according to Reuters witnesses. (Reporting by Daina Solomon in Mexico City. Writing by Lucinda Elliott ) Città del Messico, 8 febbraio (Reuters) - Un terremoto di magnitudo 5,7 ha colpito domenica vicino a Puerto Escondido, nello stato messicano meridionale di Oaxaca, ha detto il servizio sismologico nazionale del Messico. Un allarme sismico è scattato a Città del Messico, ma la scossa non è stata avvertita nella capitale, secondo i testimoni di Reuters.

