Carnevale in piazza Garibaldi con Bella Piazza | laboratori spettacoli e una sfilata a premi

Sabato 14 febbraio, piazza Garibaldi si trasforma in un palcoscenico di colori e allegria con il Carnevale di Bella Piazza. Dalle 11:00 alle 18:00, la Portineria Garibaldi apre le porte a laboratori, spettacoli e una sfilata a premi dedicata a bambini, famiglie e cittadini. Tante attività pensate per divertirsi e vivere la festa in modo semplice e diretto.

