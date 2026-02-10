Carnevale in piazza Garibaldi con Bella Piazza | laboratori spettacoli e una sfilata a premi
Sabato 14 febbraio, piazza Garibaldi si trasforma in un palcoscenico di colori e allegria con il Carnevale di Bella Piazza. Dalle 11:00 alle 18:00, la Portineria Garibaldi apre le porte a laboratori, spettacoli e una sfilata a premi dedicata a bambini, famiglie e cittadini. Tante attività pensate per divertirsi e vivere la festa in modo semplice e diretto.
Nel giorno di San Valentino, piazza Garibaldi cambia maschera. Sabato 14 febbraio 2026, dalle 11:00 alle 18:00, la Portineria Garibaldi (Piazza Garibaldi 152) ospita il Carnevale di Bella Piazza, una giornata di attività pensate per bambine e bambini, famiglie e cittadini, con un'attenzione.
