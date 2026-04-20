In occasione del Salone del Libro di Parigi Charlotte Casiraghi ha catalizzato l’attenzione per un blazer in formato oversize
Durante il Salone del Libro di Parigi, Charlotte Casiraghi ha attirato l’attenzione non solo per la presentazione del suo nuovo libro, ma anche per il suo stile. La nobildonna ha indossato un blazer in versione oversize, che si è distinto tra gli altri look sfoggiati durante l’evento. La sua presenza ha suscitato interesse sia per l’aspetto letterario che per l’outfit scelto per l’occasione.
In occasione del Salone del Libro di Parigi, Charlotte Casiraghi ha catalizzato l’attenzione non solo per la presentazione del suo libro, Le Felure, ma anche per una scelta stilistica impeccabile, coerente con la sua estetica sofisticata e senza tempo. Il look si costruiva attorno a un blazer oversize blu navy, vero protagonista dell’ensemble. Le spalle ampie e strutturate disegnavano una silhouette decisa, dal sapore androgino, mentre le linee morbide e volutamente abbondanti richiamavano con naturalezza il guardaroba maschile. Un capo che conferma come il tema delle spalle importanti continui a esercitare un fascino duraturo, resistendo anche al ritorno delle linee più asciutte viste sulle passerelle PE 2026 e, con ancora maggiore evidenza, nelle collezioni AI 2026.🔗 Leggi su Amica.it
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