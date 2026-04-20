In occasione del Salone del Libro di Parigi Charlotte Casiraghi ha catalizzato l’attenzione per un blazer in formato oversize

Durante il Salone del Libro di Parigi, Charlotte Casiraghi ha attirato l’attenzione non solo per la presentazione del suo nuovo libro, ma anche per il suo stile. La nobildonna ha indossato un blazer in versione oversize, che si è distinto tra gli altri look sfoggiati durante l’evento. La sua presenza ha suscitato interesse sia per l’aspetto letterario che per l’outfit scelto per l’occasione.