È un periodo super felice per Charlotte Casiraghi innamoratissima di Nicolas Mathieu guarda queste foto e con il suo nuovo libro che è già un successo

Da inizio 2024, Charlotte Casiraghi e Nicolas Mathieu sono ufficialmente una coppia, dopo aver mantenuto segrete le loro frequentazioni per diverso tempo. Recentemente, la nobildonna ha condiviso alcune fotografie che mostrano il suo rapporto con lo scrittore, mentre il suo nuovo libro sta già riscuotendo un buon successo. La loro relazione, fino a ora lontana dai riflettori, è stata resa pubblica senza riserbo.

È dal 2024 che Charlotte Casiraghi e Nicolas Mathieu si frequentano. Una relazione tenuta il più possibile lontano dai riflettori ma che, ora, i diretti interessati non hanno problemi a rendere pubblica. Ed è così che, poche ore fa, la “principessa” (non sulla carta, ma di fatto, essendo uno dei membri di punta della casata Grimaldi) e l’intellettuale si sono mostrati insieme, per la prima volta, a un evento ufficiale: il match di tennis tra Thomas Machac e Jannik Sinner, nell’ambito degli ATP Montecarlo in calendario in questi giorni nel principato. Finora, l’unica altra occasione era stato il Gran Premio di Formula Uno a Monaco, lo scorso anno, dove Mathieu era stato avvistato, sì, ma dietro le quinte. 🔗 Leggi su Amica.it

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