Charlotte Casiraghi ha deciso di parlare di Britney Spears, la sua ex idola da giovane. Durante le presentazioni del suo nuovo libro,

Charlotte Casiraghi è impegnata in queste settimane nella presentazione del suo ultimo libro, La Félure, “La crepa”, e nel corso delle varie ospitate si è lasciata andare spesso a confessioni intime e personali, rivelando anche che Britney Spears era uno dei suoi idoli da ragazzina. Ospite del programma di France 5 C à vous, la figlia della principessa Carolina di Monaco ha parlato del peso dell’immagine pubblica: « Tutti abbiamo un’immagine che ci accompagna. Forse questo è più evidente quando si è un personaggio pubblico e si è molto giovani». Secondo lei, bisogna « imparare a non aver paura di deviare dalla traiettoria, da ciò che ci si aspetta da te». 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Charlotte Casiraghi lancia un messaggio a Britney Spears: «Eri il mio idolo, ma vedevo la tua fragilità». Ecco che cosa ha a che fare con il suo nuovo libro

Approfondimenti su Charlotte Casiraghi

Charlotte Casiraghi presenta il suo nuovo libro, La fêlure, in uscita a fine gennaio.

Alla sfilata di Chanel Haute Couture, Charlotte Casiraghi ha catturato l’attenzione con un semplice tubino bianco.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Charlotte Casiraghi

Argomenti discussi: Charlotte Casiraghi lancia il suo secondo libro e presenta il fidanzato: è uno scrittore; Carolina di Monaco incorona la tendenza delle scarpe leopardate; Che cosa c’è su Gente in edicola dal 5 febbraio; Kate Middleton e il nuovo cucciolo: la principessa del Galles svela la sua passione per i cocker spaniel.

Charlotte Casiraghi, segnata dalla morte del padre. Trovo tutto questo estenuanteCharlotte Casiraghi troppo privilegiata per parlare di fratture? La figlia di Carolina di Monaco smonta l’immagine che hanno costruito di lei. dilei.it

Charlotte Casiraghi, che dopo la morte di papà Stefano si è ritirata «in una bolla di malinconia»Nel suo nuovo libro La fêlure la figlia di Carolina di Monaco parla anche della sua ferita più profonda: la morte del papà, in un incidente nautico, quando lei aveva solo quattro anni ... vanityfair.it

La moglie di Pierre Casiraghi sostiene la cognata Charlotte Casiraghi al lancio del suo libro a Parigi con un look da manuale. facebook

Dua Lipa conquista il front row di Chanel Haute Couture con capelli brunette sleek e rossetto scuro perlato. Accanto a lei, Penélope Cruz, Vanessa Paradis e Charlotte Casiraghi confermano che l’eleganza passa anche dai capelli x.com