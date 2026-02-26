Strage di Monreale fissata l’udienza per i tre ragazzi dello Zen accusati di aver ucciso Massimo Salvo e Andrea

Si avvicina il momento della giustizia per la strage di Monreale. Il giudice dell’udienza preliminare Marta Maria Roberta Bossi dovrà esaminare, il prossimo 25 marzo, la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura nei confronti di Samuel Acquisto, Salvatore Calvaruso e Mattias Conti, rispettivamente di 19, 20 e 21 anni. I tre sono accusati di concorso in strage per la sparatoria che, nella notte tra il 26 e il 27 aprile scorso, costò la vita a Salvo Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo in via Benedetto D’Acquisto, a pochi metri dal Duomo di Monreale. Le indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Monreale, coordinate dai... 🔗 Leggi su Monrealelive.it

