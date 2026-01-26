27 gennaio corteo nei luoghi della memoria a Chieti con Voci di dentro e le altre associazioni

Il 27 gennaio, a Chieti, si svolgerà un corteo nei luoghi della memoria organizzato da Voci di dentro e altre associazioni, tra cui Anpi, Arci e Chieti Bene Comune. L’evento ricorda la Shoah, le leggi razziali e la persecuzione dei cittadini ebrei durante il nazismo e il fascismo, con l’obiettivo di preservare la memoria storica e promuovere i valori di libertà e rispetto.

L'associazione Voci di dentro, con la partecipazione di Anpi, Arci, Club per l'Unesco, Giardino Delle Pubbliche Letture, Chieti Bene Comune, Chieti Nuova 3 Febbraio ricorda la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione nazista e nazi-fascista italiana dei cittadini ebrei, la loro deportazione e il loro sterminio. Martedì 27 gennaio nel commemorare l'Olocausto e i 6 milioni di morti oltre ai tanti cittadini rom, sinti, e oppositori, vittime tutte di odio razziale e terrore le associazioni daranno vita a un corteo per le vie del centro di Chieti. L'appuntamento è martedì 27 gennaio 2026 alle 10.

