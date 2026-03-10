Netanyahu corregge Trump | Non abbiamo ancora finito Hegseth | Oggi gli attacchi più duri E Teheran minaccia il leader Usa | Attento a non essere cancellato | Borse in positivo giù il greggio

Il premier israeliano ha dichiarato che la questione non è ancora conclusa, correggendo una precedente affermazione del presidente degli Stati Uniti. Durante una trasmissione televisiva, il conduttore ha riferito che oggi ci sono stati gli attacchi più intensi. Nel frattempo, Teheran ha rivolto una minaccia al leader americano, avvertendolo di non rischiare di essere eliminato. Le borse hanno registrato un andamento positivo, mentre il prezzo del greggio è sceso.