Netanyahu corregge Trump | Non abbiamo ancora finito Hegseth | Oggi gli attacchi più duri E Teheran minaccia il leader Usa | Attento a non essere cancellato | Borse in positivo giù il greggio
Il premier israeliano ha dichiarato che la questione non è ancora conclusa, correggendo una precedente affermazione del presidente degli Stati Uniti. Durante una trasmissione televisiva, il conduttore ha riferito che oggi ci sono stati gli attacchi più intensi. Nel frattempo, Teheran ha rivolto una minaccia al leader americano, avvertendolo di non rischiare di essere eliminato. Le borse hanno registrato un andamento positivo, mentre il prezzo del greggio è sceso.
Il capo del Pentagono Hegseth: «Oggi la giornata più pesante di attacchi, non ci fermeremo finché il nemico sarà sconfitto». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Trump: «Guerra quasi terminata», ma Netanyahu: «Non abbiamo ancora finito». Teheran minaccia il leader Usa. La Turchia schiera i Patriot | Borse in positivo, cala il prezzo del greggio
Il capo del Pentagono Hegseth: «Oggi la giornata più pesante di attacchi, non ci fermeremo finché il nemico sarà sconfitto»
Netanyahu, Trump e gli altri agenti del caos: il dito puntato contro di noi e quattro errori su cui riflettereAbbiamo coltivato per generazioni l’illusione che Israele fosse una democrazia, anzi, l’unica democrazia del Medio Oriente. Ora il Paese ha ... notizie.tiscali.it
Trump e Netanyahu non vogliono la stessa cosaStati Uniti e Israele bombardano insieme l'Iran, ma stanno facendo due guerre molto diverse: a uno serve la stabilità, all'altro fa comodo il caos ... ilpost.it
Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha commentato l'offensiva militare israeliana contro l'Iran in un breve punto stampa al centro nazionale di Comando Sanitario - facebook.com facebook
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha commentato l'offensiva militare contro l'Iran in un breve punto stampa al centro nazionale di Comando Sanitario. "Il nostro obiettivo è di permettere al popolo iraniano di liberarsi dal giogo della tirannia", ha di x.com