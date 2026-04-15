Un’auto per Zac | cena torneo di burraco e asta al ChorusLife

Si è svolta una serata benefica dedicata a Zacaria Sadouk, conosciuto come Zac, di Ponte San Pietro. L’evento includeva una cena, un torneo di burraco e un’asta al ChorusLife, con l’obiettivo di raccogliere fondi per acquistare un’auto. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi volontari e sostenitori, con l’intento di aiutare Zac a poter uscire di casa più facilmente.

Una serata benefica dedicata a Zacaria Sadouk, da tutti conosciuto come Zac, di Ponte San Pietro. L’iniziativa nasce per raccogliere i fondi necessari all’acquisto di un’auto che consenta al giovane di tornare a uscire di casa. La famiglia Bosatelli e lo chef Angelo Roccavilla hanno così organizzato una serata di musica, cena con annesso torneo di Burraco, chiamando a raccolta gli amanti di questo gioco. L’evento, organizzato con il supporto della moglie Petra, appassionata proprio del passatempo con le carte, si terrà il 15 aprile alle al ristorante “L’Angolo con Vista” al ChorusLife di Bergamo. La serata è aperta a tutti, con la possibilità di partecipazione al torneo di Burraco oppure alla sola cena.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Torneo di burraco a Santa Maria al BagnoNARDO’- L’Associazione Commercianti Santa Maria al Bagno organizza un torneo di burraco per il prossimo giovedì, 16 aprile. Leggi anche: Firenze, un torneo di burraco per sostenere la lotta ai tumori Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Un’auto per Zac: scende in campo lo chef Angelo Roccavilla con i comici Pio e Amedeo; STASI SATANELLI Foggia, solo un pari con il Siracusa. Pari allo Zac (fotogallery); Un’auto per Zac | scende in campo lo chef Angelo Roccavilla con i comici Pio e Amedeo. Un’auto per Zac: cena, torneo di burraco e asta al ChorusLifeL’evento, organizzato con il supporto della moglie Petra, appassionata proprio del passatempo con le carte, si terrà il 15 aprile alle al ristorante L'Angolo con Vista al ChorusLife di Bergamo. C'è ... bergamonews.it Un’auto per Zac: scende in campo lo chef Angelo Roccavilla con i comici Pio e AmedeoSerata benefica al ristorante Angolo con Vista per aiutare il giovane disabile ad acquistare una quattro ruote attrezzata che gli consenta di uscire di casa: in programma un torneo di Burraco ... msn.com Da macelleria del trisnonno a sartoria circolare: Ogigia è in piazza Santa Fede, all'imbocco di via Pré, e usa solo tessuti riciclati, come gli scarti del vintage. Grazie al bando ZAC – Zena Active Citizens Centro Storico – il progetto ha adottato una tecnologia - facebook.com facebook Lazio, il ritorno a sorpresa di Zac unica nota lieta: rodaggio iniziato verso la Coppa x.com