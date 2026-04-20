In frantumi sotto i nostri occhi l’ordine coloniale

Negli ultimi anni si sono evidenziate le contraddizioni e le fragilità di un sistema internazionale dominato dall’Occidente. Le politiche e le azioni delle potenze mondiali sono state messe sotto osservazione, portando alla luce aspetti spesso nascosti o ignorati. La percezione di un ordine stabile si è sgretolata, rivelando una realtà più complessa e in evoluzione. I cambiamenti hanno avuto un impatto sulla percezione dei rapporti tra stati e sulla stabilità globale.

Lettere Trump e Netanyahu non sono le cause ma i sintomi di un sistema che si sta consumando. La sfida politica è come liberarci da questa prigione moribonda ed arrogante Lettere Trump e Netanyahu non sono le cause ma i sintomi di un sistema che si sta consumando. La sfida politica è come liberarci da questa prigione moribonda ed arrogante Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. Gli ultimi anni hanno collegato i puntini e frantumato gli schermi. Le arroganti ambiguità dell’ordine occidentale sono state smascherate. Viene smontata quotidianamente sul nostro cellulare la difesa delle sue pratiche coloniali.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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