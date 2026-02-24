Il caso Vincenzo Schettini non deve stupire | avevamo già tutto sotto i nostri occhi

Vincenzo Schettini ha attirato l’attenzione perché le sue azioni riflettono un problema più ampio nella scuola: la pressione sulla performance. La sua storia mostra come l’eccesso di competitività possa portare a comportamenti rischiosi tra gli studenti. Questo episodio mette in evidenza le conseguenze di un sistema che premia il risultato immediato più che l’apprendimento. La situazione invita a riflettere su come si educano i giovani oggi.

Il caso di Vincenzo Schettini non è solo cronaca social, ma lo specchio di una didattica che scivola verso la performance. Quando il confine tra educatore e creator si dissolve, la scuola smette di essere esperienza formativa per farsi contenuto narrativo in una società ossessionata dalla visibilità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

"Perchè la buona cultura non deve essere in vendita?", è polemica per le parole del professor Vincenzo SchettiniIl professore Vincenzo Schettini di Monopoli ha scatenato una polemica con le sue recenti dichiarazioni sulla cultura, accusando chi la mette in vendita di svilirla.

Così (sotto i nostri occhi) è cambiato il tempo in LombardiaNegli ultimi anni, il clima in Lombardia ha mostrato importanti variazioni.

Caso Vincenzo Schettini: la lettera dei 24 studenti in difesa del prof de La Fisica che ci piaceLe accuse di un ex studente hanno spinto i rappresentanti dell'ISS Luigi Dell'Erba a scrivere una lettera in difesa del professore: ecco le loro parole. skuola.net

Tutte le polemiche su Vincenzo Schettini: cosa è successoTre episodi distinti — la presunta partecipazione al Grande Fratello, l'idea della cultura a pagamento e le accuse di metodi didattici discutibili — hanno scatenato un dibattito acceso attorno a Vince ... notizie.it

SCUOLA O SET Un’accusa anonima accende il dibattito: il nome del professore e divulgatore Vincenzo Schettini finisce al centro di una polemica che divide il web e il mondo della scuola. Un ex studente, in forma anonima, parla di “lezioni trasformate - facebook.com facebook

Vincenzo Schettini e le accuse dell'ex studente: i video in classe e i voti in cambio di like. L'attacco anonimo e la difesa con nomi e cognomi x.com