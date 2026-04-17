Lana Del Rey firma il ritorno di 007 | musica e mito per il nuovo Bond

Lana Del Rey ha contribuito alla colonna sonora del nuovo capitolo videoludico dedicato a 007, con il brano intitolato First Light. La cantante ha così preso parte a un progetto legato alla celebre saga di spionaggio, rilasciando una traccia musicale che accompagna il gioco. La sua presenza rappresenta un collegamento tra il mondo della musica e quello del cinema di azione.

Lana Del Rey ha dato voce al nuovo capitolo videoludico dedicato alla leggenda dello spionaggio con l’uscita del brano First Light. La traccia, nata dalla collaborazione creativa tra la cantante e David Arnold, accompagnerà l’esperienza interattiva di IO Interactive che esplorerà le prime avventure di James Bond. L’unione tra cinema e gaming per il ritorno dello 007. Le note della nuova canzone, caratterizzate da un sound ispirato agli anni sessanta con un uso prominente di fiati e archi, riflettono l’atmosfera della narrazione proposta da IO Interactive. Il progetto punta a raccontare una versione rivisitata delle origini del celebre agente segreto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lana Del Rey firma il ritorno di 007: musica e mito per il nuovo Bond Notizie correlate Lana Del Rey sorprende con il nuovo singolo “White Feather Hawk Tail Deer Hunter”Lana Del Rey pubblica “White Feather Hawk Tail Deer Hunter”, nuovo singolo intimo e orchestrale. “A mio marito piace spingermi sul tosaerba verde, so che vorreste un uomo come lui”: la dedica in musica di Lana Del Rey a Jeremy DufreneLana Del Rey parla del marito nel suo ultimo singolo, fresco di pubblicazione, "White Feather Hawk Tail Deer Hunter", facendo entrare il pubblico... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Lana Del Rey firma la colonna sonora di 007 First Light; Lana Del Rey pubblica First Light: il brano accompagna il videogioco di 007; 007 First Light, Lana Del Rey firma il brano principale insieme a David Arnold; Arriva il tema ufficiale di 007 First Light cantato da Lana Del Rey. Lana Del Rey firma il brano originale di 007 First Light con David ArnoldLana Del Rey e David Arnold collaborano per la colonna sonora di 007 First Light, il nuovo videogioco che esplora le origini di James Bond. megamodo.com Lana Del Rey firma la colonna sonora di James Bond 007 First Light: ascolta la nuova canzoneUfficiale: Lana Del Rey firma il tema di James Bond 007: First Light. Scopri il cast stellare e la data di uscita del nuovo videogioco. newscinema.it Soundtrack. Lana Del Rey ha rilasciato a sorpresa il nuovo singolo “First Light”, estratto dalla soundtrack del videogioco di James Bond “007 First Light”. - facebook.com facebook One year ago today, Lana Del Rey released ‘Henry, Come On.’ x.com