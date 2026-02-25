Memorabilia | al Cinema Lux di Padova il docufilm di Morassutti sulla memoria industriale e collettiva della città

Il prossimo 26 febbraio alle ore 21, il Cinema Lux di Padova si farà custode di un momento di profonda condivisione cittadina con la proiezione di "Memorabilia - Una Storia di Famiglia". L’opera documentaristica, prodotta da Morassutti Group e distribuita da West46th Films, non è solo il racconto di una dinastia, ma un omaggio vibrante alla comunità padovana che per decenni ha gravitato attorno a uno dei nomi più prestigiosi della sua storia produttiva e umana. Il film segna il ritorno fisico e spirituale del regista e attore Giovanni Enrico Morassutti alle proprie radici, trasformando una ricerca personale in un’intima terapia emotiva che coinvolge l'intera città. Il cuore pulsante di "Memorabilia" è la voce degli ex dipendenti, custodi di una memoria che travalica il perimetro della fabbrica per farsi patrimonio collettivo. Attraverso testimonianze cariche di dignità e orgoglio, emerge il ritratto di una Padova in cui il lavoro alla Paolo Morassutti era sinonimo di cittadinanza attiva e partecipazione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

“Maiori Walk’in Art”: spuntano l'arredo urbano e la memoria collettiva per raccontare la storia della cittàQuesta mattina a Maiori sono state posizionate le prime panchine artistiche lungo il Corso Reginna.

“Jastimari – Il rifugio” al cinema Lux di Palermo, in sala il regista Riccardo Cannella e il castIl film “Jastimari – Il rifugio” di Riccardo Cannella arriva al cinema Lux di Palermo, a causa dell’interesse crescente per i thriller ambientati nelle zone rurali.