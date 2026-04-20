In edicola ’Quelli che’ Quando la letteratura entrò nel quotidiano

In edicola questa settimana si parla di ’Quelli che...’, un approfondimento sulla storia di un quotidiano che ha innovato il panorama giornalistico italiano. La pubblicazione, nota per aver portato in edicola contenuti diversi, dal colore ai fumetti e agli oroscopi, ha segnato un cambiamento nel modo di proporre le notizie al pubblico. La sua evoluzione ha coinvolto anche l’introduzione di elementi visivi e di intrattenimento, contribuendo a ridefinire il giornale quotidiano.

Dal colore ai fumetti passando per gli oroscopi. Che storia quella de ’ Il Giorno ’, un giornale che ha rivoluzionato il modo di fare informazione. Una vicenda bellissima da raccontare, perché fin da quando è nato, 70 anni fa, esordendo sulla scena milanese il 21 aprile 1956, ha dato vita a un vero e proprio cenacolo letterario, ospitando le firme dei più illustri scrittori italiani della seconda metà del Novecento. Ci provano, a raccontare con una chiave inedita, un cronista di lungo corso come Mario Consani e uno degli ultimi archivisti storici del giornale, Stefano Passarelli, nel libro “Quelli che.. Il Giorno“, edito da All Around. Un libro che i nostri lettori troveranno in edicola da venerdì (e per un mese) al prezzo di 12 euro e 90, in aggiunta al costo del quotidiano.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - In edicola ’Quelli che...’. Quando la letteratura entrò nel quotidiano Notizie correlate In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 Marzo: Partono i soldati e Meloni parla dei bimbi nelRuggito del leone Meloni scappa e pensa alla famiglia nel bosco: “Giudici ideologizzati” Diversivo. In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 Marzo: La notizia arriva senza urgenza, quasi senza emozione: “Signore, colui che ami è malato”referendum Referendum Giustizia, boom di affluenza: Costituzione a rischio, ultime ore per salvarla Sorpresa. Panoramica sull’argomento Si parla di: In edicola ’Quelli che...’. Quando la letteratura entrò nel quotidiano; Aldo Nove e il rifugio della poesia: La letteratura? È come il pancreas. Tutto cominciò nell’edicola di papà. In edicola ’Quelli che...’. Quando la letteratura entrò nel quotidianoIl libro di Mario Consani con Stefano Passarelli in abbinata per un mese a un prezzo speciale. ilgiorno.it