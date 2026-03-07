In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 Marzo | Partono i soldati e Meloni parla dei bimbi nel

Il 7 marzo, nel numero di Edicola sul Fatto Quotidiano, si parla del movimento delle truppe e delle parole di Meloni sui bambini. La premier viene descritta mentre si allontana, riflettendo sulla famiglia nel bosco, e commenta sui giudici ritenuti troppo ideologizzati. La notizia si concentra su questi eventi e dichiarazioni senza entrare in analisi o interpretazioni.

Ruggito del leone. Meloni scappa e pensa alla famiglia nel bosco: “Giudici ideologizzati”. Diversivo. Non una parola sulla nostra fregata partita per Cipro o sul vertice con gli alleati: la premier si scatena contro le toghe per il Sì di Lorenzo Giarelli A sovranismo limitato di Marco Travaglio. Ora che perfino Crosetto dichiara che Usa e Israele sono “fuori dalle regole del diritto internazionale” come la Russia in Ucraina, i casi sono due: o inviamo armi agli iraniani aggrediti e sanzioniamo gli aggressori Usa e Israele, o smettiamo di inviare armi a Kiev e di sanzionare Mosca. Invece armiamo gli aggrediti ucraini, ma . L’intervista. “Altro che scopi difensivi: per il diritto internazionale gli europei sono complici di un’aggressione illegale”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

