referendum. Referendum Giustizia, boom di affluenza: Costituzione a rischio, ultime ore per salvarla. Sorpresa. Sconfessate le previsioni, alle urne il 39% alle 19 e proiezione oltre il 60%. Il No spera nelle grandi città giallorosa di Lorenzo Giarelli Ultima chiamata di Marco Travaglio. Il boom dell’affluenza fa saltare tutti i sondaggi e ne dimostra ancora una volta i limiti. Non tanto per colpa dei sondaggisti, fra i quali ci sono anche (rari) studiosi seri. Quanto perché, se il governo mente spudoratamente e conquista consensi sulle sue balle, gli elettori si adeguano e ingannano chi li interpella per sapere . se vincesse il sì. Clava sui pm, trojan e impunità: la destra confessa i suoi piani per il dopo referendum. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 Marzo: La notizia arriva senza urgenza, quasi senza emozione: “Signore, colui che ami è malato”

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