Al Piccolo Teatro la proiezione in differita di Così fan tutte di Mozart

Martedì 17 marzo alle 19.30 si terrà al Piccolo Teatro di via Asolo una proiezione in differita di

Martedì 17 marzo alle ore 19.30 sullo schermo cinematografico del Piccolo Teatro di via Asolo (zona Paltana), in collaborazione con Rai Com, torna l'operazione culturale volta alla diffusione del melodramma, e pertanto ad ingresso libero, patrocinata dal Comune di Padova: la proiezione in differita di "Così fan tutte" di Mozart, con regia di Robert Carsen e direzione musicale del britannico Alexander Soddy, una delle scommesse più innovative della stagione scorsa del Teatro alla Scala di Milano. Come sempre con i sottotitoli del testo proiettati alla base dello schermo. Questa versione di "Così fa tutte" è stata un esperimento teatrale... 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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