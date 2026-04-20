In Brianza crolla la cassa integrazione | che cosa è successo

In Brianza si registra un calo della cassa integrazione, mentre in Lombardia si verifica un aumento della cassa integrazione straordinaria. Secondo i dati disponibili, le aziende di Monza e della zona sembrano aver ridotto le richieste di sostegno al reddito legato alla sospensione delle attività lavorative. La differenza rispetto ad altre aree della regione fa notizia, considerando il contesto di emergenza occupazionale che interessa il territorio.

Emergenza lavoro: mentre in Lombardia esplode la cassa integrazione straordinaria, a Monza e in Brianza le aziende pare – secondo i dati – tirare un sospiro. I dati nel primo trimestre del 2026 parlano di una diminuzione della cassa integrazione del 23% (per l’esattezza un -22,8%). Un dato che.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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