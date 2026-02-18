Il Tribunale di Larino ha condannato Stellantis Europe a risarcire una lavoratrice di Termoli, a causa di una gestione inadeguata della cassa integrazione. La donna, spesso lasciata senza lavoro, riceverà la differenza tra il salario pieno e quanto ha percepito con gli ammortizzatori sociali, oltre a interessi e rivalutazioni. La sentenza mette in luce le difficoltà di gestione del personale durante le crisi. La decisione potrebbe influenzare altri casi simili nello stabilimento di Termoli.

La giudice ha spiegato che l’azienda non può scegliere «a piacere» chi sospendere dal lavoro. La scelta deve seguire regole corrette, fatte con buona fede, senza favoritismi e senza discriminazioni, anche quando alcuni lavoratori hanno limitazioni nello svolgere certe mansioni. Un punto importante della sentenza riguarda il numero minimo di giornate lavorate durante gli ammortizzatori sociali. Il Tribunale dice che non basta rispettare la percentuale solo formalmente: se poi, nella pratica, alcuni dipendenti restano quasi sempre a casa e altri vengono chiamati molto più spesso, il sistema non è corretto. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La sentenza che spaventa Stellantis: cassa integrazione, gestione sballata

