In auto con l' hashish negli slip | nei guai un diciassettenne

Un diciassettenne residente in provincia di Padova è stato denunciato dai carabinieri di Albignasego per aver nascosto hashish negli slip mentre si trovava in auto. L’episodio si è verificato nel corso di un controllo di routine, durante il quale i militari hanno trovato la sostanza stupefacente. Il giovane è ora sotto indagine dalla Procura della Repubblica presso il tribunale per i Minorenni di Venezia.

Droga e giovani, una piaga senza fine. I carabinieri della stazione di Albignasego hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i Minorenni di Venezia, un giovanissimo diciassettenne residente in provincia di Padova, ritenuto responsabile del reato di detenzione illecita.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Hashish e marijuana nascosti in un borsello e negli slip: arrestato un ragazzino di 14 anniIn una borsa a tracolla e negli slip nascondeva diverse dosi di hashish e marijuana oltre a 70 euro in contanti. Nasconde un panetto di hashish negli slip, scattano denuncia e Daspo urbano per un 18enneANCONA – Negli scorsi giorni la squadra mobile di Ancona ha fermato un ragazzo di 20 anni, di origini extracomunitarie, dopo averlo visto cedere una... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Trovato con l’hashish in macchina: arrestato; Olbia, sbarca dal traghetto con mezzo chilo di hashish nascosto in auto: in manette un 22enne; Fermato in auto con una pistola e hashish, arrestato giovane nel Ragusano; Si butta sulle macchine in strada, beccato con la coca: arrestato. Catania, in auto con decine di dosi di hashish e marijuana: arrestato 27enneÈ stato trovato con decine di dosi di marijuana e hashish in macchina. A individuare e arrestare il pusher, un catanese di 27 anni, sono stati gli agenti della Polizia di Stato, nell’ambito delle ince ... catanianews.it In auto con un coltello e hashish: denunciatoNei giorni scorsi i militari della stazione carabinieri di San Giovanni Incarico hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Cassino un uomo di 36 anni per porto abusivo di oggetti atti ad offen ... ciociariaoggi.it Fermato con pistola e proiettili in auto: denunciato 65enne Orune, l’intervento della polizia stradale di Nuoro nel centro abitato del paese - facebook.com facebook Auto a fuoco sulla 554, lunghe code in direzione Cagliari x.com