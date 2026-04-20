In auto con l' hashish negli slip | nei guai un diciassettenne

Da padovaoggi.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un diciassettenne residente in provincia di Padova è stato denunciato dai carabinieri di Albignasego per aver nascosto hashish negli slip mentre si trovava in auto. L’episodio si è verificato nel corso di un controllo di routine, durante il quale i militari hanno trovato la sostanza stupefacente. Il giovane è ora sotto indagine dalla Procura della Repubblica presso il tribunale per i Minorenni di Venezia.

Droga e giovani, una piaga senza fine. I carabinieri della stazione di Albignasego hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i Minorenni di Venezia, un giovanissimo diciassettenne residente in provincia di Padova, ritenuto responsabile del reato di detenzione illecita.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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