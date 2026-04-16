Nasconde un panetto di hashish negli slip scattano denuncia e Daspo urbano per un 18enne

La squadra mobile di Ancona ha fermato di recente un giovane di 20 anni, di origini extracomunitarie, mentre cedeva una dose di hashish a un acquirente. Durante il controllo, è stato trovato con un panetto di hashish nascosto negli slip. Per questa ragione, è stato denunciato e gli è stato applicato un Daspo urbano. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi nella città marchigiana.

ANCONA – Negli scorsi giorni la squadra mobile di Ancona ha fermato un ragazzo di 20 anni, di origini extracomunitarie, dopo averlo visto cedere una dose di hashish a un giovane acquirente.Le immediate indagini hanno permesso tuttavia di individuare un terzo giovane, di appena 18 anni, ritenuto.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Truffa a un 98enne, nasconde 50mila euro... negli slip: arrestato 19enne a Benevento Hashish e marijuana nascosti in un borsello e negli slip: arrestato un ragazzino di 14 anniIn una borsa a tracolla e negli slip nascondeva diverse dosi di hashish e marijuana oltre a 70 euro in contanti. Panoramica sull’argomento Si parla di: Caffè espresso perfetto: la scienza svela la formula esatta. Crema, nasconde negli slip un panetto di hashish da un ettoCrema (Cremona), 6 dicembre 2025 – Un panetto di hashish da un etto nascosto nelle mutande. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Crema hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di ... ilgiorno.it Nasconde in casa alcuni panetti di hashish, 23enne arrestato a Cremona(ANSA) - MILANO, 09 APR - Era destinata allo spaccio nell'area limitrofa al parco pubblico di via Cavo Coperto, a Cremona, la droga sequestrata dalla polizia nell'abitazione di un 23enne. Il giovane, ... msn.com