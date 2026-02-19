Hashish e marijuana nascosti in un borsello e negli slip | arrestato un ragazzino di 14 anni
Un ragazzino di 14 anni è stato arrestato dopo essere stato trovato con hashish e marijuana nascosti in una borsa a tracolla e negli slip. Gli agenti lo hanno fermato durante un controllo nelle strade di una città italiana, notando un atteggiamento nervoso. Nel suo zaino e tra gli indumenti intimi sono state scoperte varie dosi di droga e 70 euro in contanti, probabilmente ricavati dalla vendita. Il minorenne è stato portato in commissariato, mentre si indaga sulle sue attività. La polizia continua a monitorare i giovani coinvolti nel traffico di sostanze stupefacenti.
In una borsa a tracolla e negli slip nascondeva diverse dosi di hashish e marijuana oltre a 70 euro in contanti. Un ragazzino di appena 14 anni è stato per questo arrestato in flagranza per detenzione di droga i fini di spaccio dalla polizia, che lo ha bloccato per un controllo in via Paolo Emiliani Giudici, nella zona di via Oreto. Gli investigatori si sono insospettiti per i movimenti strani del giovane, fermo in mezzo alla strada. Quando si sono avvicinati, l'indagato ha tentato di scappare, ma è stato raggiunto. Visto il suo atteggiamento, si è deciso di perquisirlo e così sono saltati fuori 20 fiori di marijuana, 5 dosi di hashish e i 70 euro che nascondeva nel borsello, oltre a una busta trasparente con altra "erba" e 16 dosi di "fumo" che teneva invece negli slip.🔗 Leggi su Palermotoday.it
