In auto con decine di dosi di hashish e marijuana | arrestato 27enne

Durante un controllo di routine, gli agenti di polizia hanno fermato un'auto in città e scoperto al suo interno numerose dosi di marijuana e hashish. Alla guida si trovava un uomo di 27 anni, residente in zona. Dopo aver trovato la droga, gli agenti hanno arrestato il conducente per detenzione ai fini di spaccio. L’operazione fa parte delle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona.

È stato trovato con decine di dosi di marijuana e hashish in macchina. Ad individuare ed arrestare il pusher, un catanese di 27 anni, sono stati gli agenti della polizia, nell’ambito delle incessanti azioni di contrasto al fenomeno dello spaccio di droga in città.Durante un servizio di controllo.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Arezzo sorpreso con sette chili di marijuana in auto: arrestato

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