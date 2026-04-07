Hashish marijuana e ketamina a bordo dell' auto | arrestato 35enne

Nel pomeriggio del 5 aprile, i carabinieri di Terricciola hanno fermato un uomo di 35 anni a bordo di un'auto. Durante il controllo, sono state trovate e sequestrate diverse sostanze stupefacenti, tra cui hashish, marijuana e ketamina. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La vicenda è ancora in fase di approfondimento.

Il veicolo è stato fermato nell'ambito di un posto di controllo effettuato dai carabinieri in concomitanza di un rave party in Valdicecina E' stato arrestato nel pomeriggio dello scorso 5 aprile dai carabinieri di Terricciola un uomo di 35 anni con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.L'intervento è scattato in località Orciatico, nel comune di Lajatico, durante un posto di controllo mirato al monitoraggio del flusso di veicoli diretti verso il rave party non autorizzato in corso di svolgimento nella zona di Montecatini Val di Cecina.I militari hanno fermato un’auto con a bordo due persone. L’atteggiamento sospetto degli occupanti ha indotto ad approfondire l'accertamento con una perquisizione veicolare. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Napoli Vasto, fermato con hashish, marijuana, crack e cocaina: 35enne arrestatoTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico. Rimini, tradito dal forte odore nel condominio: arrestato 35enne con 16 kg di marijuana e hashishÈ di un arresto e 16 kg di droga sequestrati il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato condotta nel centro storico di Rimini. Temi più discussi: Hashish, marijuana e ketamina a bordo dell'auto: arrestato 35enne; Khat, cocaina, hashish, eroina e ketamina: è il mercato della droga in Ticino. Boom di arresti; Droga e controlli a tappeto: due arresti in poche ore, sequestrati oltre due chili; In un sacco della spazzatura nascondeva un market della droga: arrestato 65enne, sequestrati 137 grammi di varie sostanze stupefacenti. In auto verso il rave con hashish, marijuana e ketamina, arrestato 37enneArresto per droga nel pomeriggio del 5 aprile nel territorio pisano. I carabinieri della stazione di Terricciola hanno fermato un uomo, italiano, 37 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze ... gonews.it Sanremo, spaccia hashish, cocaina e ketamina: arrestato dalla Polizia di StatoSanremo. Lo scorso 26 marzo, gli operatori della Squadra Mobile della Questura di Imperia, nel corso di un servizio volto al contrasto dello spaccio di stupefacenti, hanno tratto in arresto un trentot ... riviera24.it Spaccio, arrestato 22enne a Grosio. A casa aveva oltre 30 kg di hashish Fermato dai militari dell’Arma con hashish e marijuana in auto, la perquisizione in casa porta alla scoperta di oltre 30 kg di stupefacenti #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #Ti - facebook.com facebook Diciannove chili tra hashish e marijuana, arrestato un 38 enne di Rivarolo. La scoperta dei Carabinieri effettuata grazie al cane cane Rhum, un pastore belga specializzato nella ricerca di stupefacenti: la droga era già suddivisa in 24 pacchetti. x.com