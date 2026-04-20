In aula è il giorno dei consulenti di Dassilva Roberta Bruzzone | La notte dell' omicidio erano in due
Oggi in aula si sono succeduti i consulenti della difesa nel processo che vede imputato un metalmeccanico senegalese per l’omicidio di una donna. Dopo la deposizione di Louis Dassilva, sono stati ascoltati esperti incaricati di fornire una versione alternativa sulla notte in cui si sarebbe consumato il delitto. Tra le dichiarazioni raccolte, quella di una consulente che ha affermato che due persone erano presenti durante la notte dell’omicidio.
Con la conclusione della deposizione di Louis Dassilva, in Corte d'Assise nel processo a carico del metalmeccanico senegalese per l'omicidio di Pierina Paganelli è stata la volta dei consulenti della difesa che si sono alternati sul banco dei testimoni per dare una ricostruzione diversa sul.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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