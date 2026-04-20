Dopo tre udienze, iniziando dal 30 marzo, si è conclusa la testimonianza di Louis Dassilva in Corte d’Assise, dove il 36enne è imputato per l’omicidio di Pierina Paganelli. La discussione si è concentrata sull’orario in cui sarebbe avvenuto il delitto, con una discussione intensa tra le parti. Attesa ora l’intervento di un esperto in criminologia, Roberta Bruzzone, prevista per le prossime fasi del processo.

Rimini, 20 aprile 2026 - Ci sono volute tre udienze, dallo scorso 30 marzo a oggi, per concludere la testimonianza di Louis Dassilva in Corte d’Assise, dove il 36enne è imputato per l’omicidio di Pierina Paganelli. Tre udienze concluse con la deposizione di questa mattina, quando l’attenzione della Corte e pm, in controesame, si è focalizzata ancora sull’intercettazione ambientale in cui, il primo novembre 2023, la moglie Valeria Bartolucci parlando con Louis in auto chiedeva al marito: “dobbiamo vedere se ero sveglia a quell'ora. questa cosa io non la so”. Roberta Bruzzone e la dinamica dell'omicidio di Pierina (atex.dam.standard.Video - p.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caso Pierina, braccio di ferro in aula sull’orario dell’omicidio. Attesa per l’intervento di Roberta Bruzzone

Processo Paganelli, sentiti in aula Giuliano e Loris - Vita in diretta 17/11/2025

Notizie correlate

Scuola per Genitori, tutto esaurito per l’intervento di Roberta Bruzzone all’Auditorium GabbiLa prima tappa del percorso che animerà l’edizione 2026 di Scuola per Genitori, organizzata da Confartigianato Imprese Parma e Ancos, ha visto...

Manuela Bianchi convocata a sorpresa per l'omicidio di Pierina Paganelli, per Bruzzone "posizione si aggrava"Manuela Bianchi è stata convocata in procura a Rimini e interrogata nell’ambito delle indagini sull’omicidio della suocera, Pierina Paganelli, per il...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Pierina Paganelli, il giallo dei messaggi e dell’amante: Così proteggevo Louis; Omicidio di Pierina Paganelli, Dassilva in aula: Manuela copre qualcuno o se stessa; Processo Pierina, il consulente della difesa che ha ricostruito l’omicidio: Coltello non usato da una persona esperta o da un militare; Pierina Paganelli il giallo dei messaggi e dell’amante | Così proteggevo Louis.

Caso Pierina, braccio di ferro in aula sull’orario dell’omicidio. Attesa per l’intervento di Roberta BruzzoneRimini, 20 aprile 2026 - Ci sono volute tre udienze, dallo scorso 30 marzo a oggi, per concludere la testimonianza di Louis Dassilva in Corte d’Assise, dove il 36enne è imputato per l’omicidio di ... ilrestodelcarlino.it

Omicidio Pierina Paganelli: spunta la nuova super testimoneNel caso dell'omicidio Pierina Paganelli, ecco entrare in gioco una nuova testimone che ha spiegato di aver detto tutta la verità. newsmondo.it

Caso Pierina Paganelli: ascoltato per oltre 7 ore in aula, Louis Dassilva punta il dito contro Manuela e la accusa di mentire. Nella scorsa puntata di #Quartogrado, Loris, fratello di Manuela, ha parlato del rapporto tra i due. - facebook.com facebook

A #Mattino5 torniamo a parlare dell'omicidio di Pierina e del caso di #Garlasco x.com