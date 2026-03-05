Tregua violata ma il Comune di Milano non sospende il gemellaggio con Tel Aviv

Da milanotoday.it 5 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Milano ha deciso di non sospendere il gemellaggio con Tel Aviv, nonostante la tregua in corso a Gaza. La città ha dichiarato di non aver preso alcuna iniziativa in questa direzione e ha sottolineato il ruolo di Tel Aviv nell’opposizione al governo Netanyahu. La decisione è stata comunicata in un momento di tensione internazionale, senza che siano stati adottati provvedimenti specifici.

L'amministrazione ammette: a Gaza azioni sconsiderate anche dopo il cessate il fuoco, ma vista la tregua in corso non si sospende il gemellaggio. Irritazione di Cucchiara (Verdi): "Fatelo per rispetto al voto dell'aula" Lo fa sapere il Comune in risposta a un'interrogazione di Francesca Cucchiara, consigliera di Europa Verde, discussa in aula giovedì 5 marzo. Il richiamo è all'ordine del giorno del 20 ottobre con cui Palazzo Marino aveva approvato, tra l'altro, la possibilità di sospendere il gemellaggio nel caso in cui la tregua (appena approvata) a Gaza non avesse retto. Cosa che, secondo Cucchiara, è avvenuta, tra morti, violazioni dell'Idf e ostracismo nei confronti di molte Ong. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

L’Alta corte israeliana accoglie il ricorso delle ong e sospende lo stop imposto da Tel Aviv a Gaza e CisgiordaniaLe organizzazioni umanitarie potranno, almeno per il momento, proseguire il loro lavoro a Gaza e in Cisgiordania.

Leggi anche: Ventinovesima giornata basket Eurolega 2025/2026: Milano ci prova ma si arrende all’Hapoel Tel Aviv

Esplora notizie e video correlati all’argomento.