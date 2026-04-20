Un edificio situato nella frazione di Zivido è stato acquistato dal Comune per 815mila euro. Prevede la realizzazione di un centro di cottura del valore di circa 850mila euro, progettato per offrire servizi di ristorazione. La struttura sarà in grado di soddisfare le esigenze di preparazione dei pasti per un numero di utenti ancora da definire. L’intervento mira a migliorare la gestione dei servizi di ristorazione pubblica nel territorio.

Un immobile della frazione di Zivido, acquistato dal Comune per 815mila euro, si trasformerà in un centro di cottura unico capace di garantire fino a 2.200 pasti al giorno e rifornire tutte le scuole della città. La sua attivazione manderà in pensione le attuali cucine dei plessi Fermi e Cavalcanti, garantendo una gestione più efficace della refezione collettiva. I risparmi che verranno così generati consentiranno di abbassare le tariffe per gli utenti, "con l’obiettivo di rendere il servizio più efficiente anche dal punto di vista sociale", fanno sapere dal Comune. A riqualificare lo stabile appena acquisito dall’Ente locale, dotandolo anche delle attrezzature necessarie, per un costo complessivo di 850mila euro, sarà il nuovo concessionario della ristorazione, che verrà individuato a breve, attraverso una gara ad evidenza europea.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In arrivo a Zivido il centro cottura da 850mila euro

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