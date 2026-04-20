In Arizona scoperta la prima formica pulitrice | fa grooming su un'altra specie come i pesci pulitori

In Arizona è stata osservata per la prima volta una formica che pratica il grooming su un'altra specie più grande, un comportamento simile a quello dei pesci pulitori. Questa formica si avvicina e si prende cura di un animale di dimensioni maggiori, rimuovendo potenzialmente parassiti o detriti. La scoperta rappresenta un episodio inatteso nel mondo degli insetti e apre nuove domande sulle interazioni tra specie diverse.

In Arizona scoperta una formica “pulitrice” che fa grooming su un altra specie più grande: un comportamento mai osservato prima che ricorda quello dei pesci pulitori che rimuovono pelle morte e parassiti da altri pesci. Appartiene al genere Dorymyrmex e non è stata ancora descritta formalmente.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Pulisic attivo su un’app di incontri, l’ex fidanzata si sfoga: “Era su Raya prima che finisse”Il calciatore del Milan Christian Pulisic finisce nella bufera negli Stati Uniti: l'ex fidanzata Alexa Melton conferma la rottura e lo accusa sui... Il CT dell’Irlanda del Nord O’Neill punge prima dei playoff: “Nessun calciatore dell’Italia mi fa paura”Michael O'Neill prima di Italia-Irlanda del Nord ha analizzato la Nazionale di Gattuso: "Stimo l'allenatore italiano, ma non c'è un singolo che mi fa... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Grooming nel deserto: scoperta una nuova forma di mutualismo tra formiche; Cash or Trash - La notte dei tesori su Nove TV - Guida TV; Era scomparsa nel 1994 all’età di 13 anni, Christina è stata ritrovata viva dopo 32 anni. In Arizona scoperta la prima formica pulitrice: fa grooming su un’altra specie come i pesci pulitoriIn Arizona scoperta una formica pulitrice che fa grooming su un altra specie più grande: un comportamento mai osservato prima che ricorda quello dei pesci pulitori che rimuovono pelle morte e ... fanpage.it Nel deserto dell’Arizona tutto ruota attorno al il saguaro. Attorno a questo gigante del deserto si intrecciano storie di animali che lottano ogni giorno per sopravvivere. Questa sera andiamo alla scoperta dei PARCHI NAZIONALI DEL NORD AMERICA, alle 21 - facebook.com facebook