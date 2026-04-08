Pulisic attivo su un'app di incontri l'ex fidanzata si sfoga | Era su Raya prima che finisse

Il calciatore del Milan Christian Pulisic è stato coinvolto in una polemica negli Stati Uniti dopo che la sua ex fidanzata, Alexa Melton, ha confermato la fine della relazione e ha commentato sui social media. Melton ha anche affermato che Pulisic utilizzava l'app di incontri Raya prima della rottura. La vicenda ha suscitato attenzione sui social network e tra i media sportivi.

Il calciatore del Milan Christian Pulisic finisce nella bufera negli Stati Uniti: l'ex fidanzata Alexa Melton conferma la rottura e lo accusa sui social tirando in ballo Raya. 🔗 Leggi su Fanpage.it Il New York Times su Paolo Zampolli: “L’amico di Trump ha chiesto all’Ice di espellere l’ex fidanzata”Al centro di un’inchiesta Paolo Zampolli, noto per aver presentato Melania a Trump e oggi inviato speciale del presidente. “Il rigore su Vergara in Genoa-Napoli non c’era”: l’AIA ammette l’errore, la spiegazione a Open VARDino Tommasi, componente CAN, spiega in diretta tv cosa è successo in occasione dei due episodi da moviola più discussi capitati durante Genoa-Napoli... Temi più discussi: Milan, Allegri: Leao sta molto meglio, Pulisic è rientrato bene; Allegri: Lo scudetto ormai è andato. Leao non ancora in condizione, su Nkunku, Pulisic e Fullkrug...; Pulisic in letargo: Allegri attende il riscatto contro il Napoli; Milan, Pulisic sarà titolare contro Napoli: cerca il primo gol 2026. Pulisic, l’astinenza c’è: ma gol e assist sempre in linea e da recordDal suo arrivo al Milan dal Chelsea (agosto 2023), Christian Pulisic è l'unico giocatore di Serie A capace di segnare almeno 30 reti (31 gol all'attivo per lui) e fornire nello stesso tempo almeno 20 ... msn.com Pulisic: Sto vivendo un periodo difficile ma le cose cambieranno. In alcuni momenti...Le parole del calciatore del Milan, che è a secco dallo scorso 28 dicembre: Non mi preoccupano troppo le critiche ... tuttosport.com Il calciatore del Milan Christian Pulisic finisce nella bufera negli Stati Uniti. L’ex fidanzata Alexa Melton conferma la rottura e lo accusa sui social tirando in ballo Raya: https://fanpa.ge/uJdew - facebook.com facebook