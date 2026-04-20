In anteprima a Palermo La Salita al Cinema Aurora anche il regista e gli attori protagonisti

Applaudito all’ultima Mostra del Cinema di Venezia e premiato al Bif&st di Bari come Migliore Opera Prima, “La Salita”, esordio alla regia di Massimiliano Gallo, sarà proiettato in anteprima a Palermo. A presentare il film, al Cinema Aurora il regista con i protagonisti Roberta Caronia e Alfredo.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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