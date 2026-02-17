Futuri attori a lezione di cinema dal regista Francesco Costabile
Arriva un docente d’eccezione all’ ATC – Accademia Teatro Cinema di Marina di Ravenna: Francesco Costabile, regista del film ’Familia’ che l’Italia ha candidato come miglior film internazionale per i Premi Oscar 2026. Già presente alla mostra del Cinema di Venezia 2024 nella sezione Orizzonti, il film si ispira al libro ’Non sarà sempre così’ di Luigi Celeste che, nel 2008, uccise il padre dopo anni di violenze domestiche. Un ospite dunque molto atteso dagli allievi della scuola diretta dall’attore e docente ravennate Cristiano Caldironi, di recente tra i protagonisti della prima puntata de “I delitti del BarLume” su Sky Cinema. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Io sono notizia, Francesco Costabile attacca Netflix: il regista di Familia contro la docuserie su Corona
Francesco Costabile, regista di Familia e candidato all'Oscar con il suo film, critica Netflix per la docuserie su Corona.
«Pasolini oracolo per capire il presente». Parla il regista cosentino Francesco Costabile
Il regista Francesco Costabile analizza come Pasolini rappresenti ancora oggi un punto di riferimento per interpretare il presente.
A febbraio gli attori ATC lavorano con Francesco Costabile. La scena non viene spiegata: si cerca. Il personaggio prende forma nel rapporto tra attore e regia.