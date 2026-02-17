futuri attori a lezione di cinema dal regista francesco costabile

Arriva un docente d’eccezione all’ ATC – Accademia Teatro Cinema di Marina di Ravenna: Francesco Costabile, regista del film ’Familia’ che l’Italia ha candidato come miglior film internazionale per i Premi Oscar 2026. Già presente alla mostra del Cinema di Venezia 2024 nella sezione Orizzonti, il film si ispira al libro ’Non sarà sempre così’ di Luigi Celeste che, nel 2008, uccise il padre dopo anni di violenze domestiche. Un ospite dunque molto atteso dagli allievi della scuola diretta dall’attore e docente ravennate Cristiano Caldironi, di recente tra i protagonisti della prima puntata de “I delitti del BarLume” su Sky Cinema. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

