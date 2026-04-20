Impruneta celebra il Jazz | il ritmo dell’UNESCO al Circolo Ferrone

Il 30 aprile 2026, alle 21:00, presso il Circolo ARCI Ferrone di Impruneta si svolgerà un concerto del gruppo The Growing Jazz Factory. L'evento si terrà in Via Chiantigiana per il Ferrone 227 e fa parte delle iniziative dedicate alla celebrazione del jazz riconosciuto dall'UNESCO. L'appuntamento è aperto al pubblico e gratuito.

Il giovedì 30 aprile 2026, alle ore 21:00, il Circolo ARCI Ferrone situato in Via Chiantigiana per il Ferrone 227 a Impruneta ospiterà un concerto speciale del gruppo The Growing Jazz Factory. L’appuntamento celebra la 15ª edizione dell’International Jazz Day, iniziativa promossa dall’UNESCO fin dal 2011 per esaltare la capacità diplomatica di questo genere musicale nel connettere le diverse culture del pianeta. Musica e diplomazia culturale nel cuore di Impruneta. L’evento nasce dalla visione di Herbie Hancock, pianista jazz e figura di rilievo come Ambasciatore di Buona Volontà dell’UNESCO, che insieme alla Direzione Generale dell’organizzazione ha guidato l’istituzione di questa ricorrenza mondiale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Impruneta celebra il Jazz: il ritmo dell’UNESCO al Circolo Ferrone Notizie correlate Impruneta: albero cade sulla Chiantigiana, dopo il Ferrone. Paura ma nessun feritoLa squadra del distaccamento di San Casciano in Val di Pesa ha provveduto a tagliare la chioma e il fusto dell’albero, liberando completamente la... International jazz day: il Piacenza jazz club protagonista del festival diffuso che celebra il jazz nel mondoIl 30 aprile si celebra in tutto il mondo l’International Jazz Day, la giornata istituita dall’Unesco per riconoscere il jazz come patrimonio...