Impruneta | albero cade sulla Chiantigiana dopo il Ferrone Paura ma nessun ferito

Un albero si è abbattuto sulla Chiantigiana, nel comune di Impruneta, ieri sera, causando panico tra i passanti. La pianta si è staccata poco dopo il Ferrone, bloccando temporaneamente la strada e creando disagi alla circolazione. Fortunatamente, nessuno si è ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area.

La squadra del distaccamento di San Casciano in Val di Pesa ha provveduto a tagliare la chioma e il fusto dell'albero, liberando completamente la strada. Momenti di paura per gli automobilisti in transito, ma non risultano persone coinvolte nell'incidente.