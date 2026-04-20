Imprese in crisi e rilancio del territorio Confesercenti conferma Vittorio Messina

Durante l’assemblea provinciale dedicata al tema “Imprese e territorio: rigenerare Agrigento, rilanciare l’economia locale”, si è svolta la votazione per la nomina del presidente di Confesercenti Agrigento. Vittorio Messina è stato riconfermato alla guida dell’associazione, dopo aver ottenuto il sostegno dei presenti. La riunione ha visto la partecipazione di rappresentanti del settore e si è concentrata sulla situazione delle imprese nella zona.

Vittorio Messina riconfermato alla guida di Confesercenti Agrigento. La votazione si è conclusa durante l’assemblea provinciale dedicata al tema “Imprese e territorio: rigenerare Agrigento, rilanciare l’economia locale”. L'elezione di Messina è avvenuta all'unanimità.I lavori si sono aperti con i.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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