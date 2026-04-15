Crisi commerciale del centro? Arrivano le proposte di Confesercenti

La crisi commerciale nel centro città si manifesta con segnali evidenti, secondo quanto confermato dall’associazione di categoria dei commercianti. L’ente ha dichiarato che i negozi di vicinato stanno vivendo un periodo di crescente difficoltà, evidenziando come le problematiche siano ormai visibili e diffuse. Le proposte di Confesercenti mirano a trovare soluzioni per affrontare questa situazione di crisi.

La crisi c’è e si vede. Lo ammette anche Confesercenti, l’associazione di categoria dei commercianti: “Il negozio di vicinato - dicono dall’ente - si trova sempre più in difficoltà. I gestori degli esercizi piccoli e medi scontano anni di cambiamento dei consumi, crisi economica e, soprattutto.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Le nuove proposte del (rinato) Centro commerciale naturaleRi-nasce sotto l’ala protettrice del ‘grifo poliziano’ il Centro commerciale naturale di Montepulciano. Pontedera: Confesercenti, Centro Commerciale Naturale e amministrazione comunale insieme per le iniziative 2026"È stato un incontro molto positivo - dichiara Claudio Del Sarto, responsabile d’area Confesercenti - che ci ha permesso di iniziare a lavorare con... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Green Pea, chiusi i negozi nel centro commerciale di Oscar Farinetti a Torino: Adesso arrivano le banche; La crisi del commercio nei centri storici: dalla ricerca a nuove politiche urbane; Russia sfrutta la crisi di Hormuz per rilanciare le esportazioni energetiche verso l’Asia; Emilia-Romagna, la lunga crisi del commercio: In dieci anni persi oltre 8mila negozi. Cresce solo la ristorazione. Crisi commerciale del centro? Arrivano le proposte di ConfesercentiLa crisi c’è e si vede. Lo ammette anche Confesercenti, l’associazione di categoria dei commercianti: Il negozio di vicinato - dicono dall’ente - si trova sempre più in difficoltà. I gestori degli ... bolognatoday.it Sos commercio del centro in crisi. Il Comune investe sui fondi sfittiContrastare la crisi del commercio in centro e restituire vitalità al cuore della città. Con questo obiettivo l’amministrazione comunale di Empoli ha avviato un progetto di riqualificazione ... lanazione.it La Piadineria sa benissimo come metterci in crisi Galleria Vetrata, Galleria Commerciale facebook