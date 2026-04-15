Crisi commerciale del centro? Arrivano le proposte di Confesercenti

Da bolognatoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La crisi commerciale nel centro città si manifesta con segnali evidenti, secondo quanto confermato dall’associazione di categoria dei commercianti. L’ente ha dichiarato che i negozi di vicinato stanno vivendo un periodo di crescente difficoltà, evidenziando come le problematiche siano ormai visibili e diffuse. Le proposte di Confesercenti mirano a trovare soluzioni per affrontare questa situazione di crisi.

La crisi c’è e si vede. Lo ammette anche Confesercenti, l’associazione di categoria dei commercianti: “Il negozio di vicinato - dicono dall’ente - si trova sempre più in difficoltà. I gestori degli esercizi piccoli e medi scontano anni di cambiamento dei consumi, crisi economica e, soprattutto.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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