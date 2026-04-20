Le reti d'impresa mostrano segnali di espansione: nel 2025 si registrano oltre 10.300 contratti attivi, con un aumento del 7,6% rispetto all'anno precedente. A coinvolgere circa 53 mila imprese, si osserva anche un incremento del 5,2% nel numero di aziende partecipanti. Questi dati sono stati diffusi da Confindustria e riflettono un trend di crescita nel settore.

Roma, 20 apr. (Adnkronos) - Le reti d'impresa continuano a crescere: nel 2025 si contano 10.361 contratti di rete attivi, +7,6% rispetto al 2024, con il coinvolgimento di circa 53 mila imprese, in crescita del 5,2%. Questo è quanto emerso dall'edizione 2025 dell'Osservatorio nazionale sulle reti d'impresa, curato da InfoCamere, RetImpresa e Venice school of management dell'università Ca' Foscari Venezia. Il rapporto presso nel corso dell'evento organizzato in collaborazione con la piccola industria di Confindustria Campania, ha confermato ''la solidità delle reti d'impresa e l'importanza della loro diffusione nel sistema produttivo italiano, a distanza di oltre sedici anni dall'introduzione nell'ordinamento'', si legge in un comunicato.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Imprese, Confindustria: nel 2025 reti in crescita, +7,6% contratti e +5,2% aziende

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