Imprese in crescita a Foggia 2025 chiuso con 513 nuove aziende in più | Segnale di fiducia per il territorio

Nel 2025, Foggia ha visto la nascita di 513 nuove imprese, un segnale di fiducia crescente nel territorio. Questo dato riflette un sistema imprenditoriale in espansione, contribuendo allo sviluppo locale e alla ripresa economica. Il bilancio complessivo dell’Italia si chiude con un saldo positivo di 56.

Secondo i dati Movimprese, elaborati da Unioncamere e InfoCamere sulla base del Registro delle Imprese delle Camere di Commercio, le nuove iscrizioni hanno raggiunto quota 323.533 unità, mentre le cessazioni sono scese a 266.934 con una contrazione del 6,7% Il sistema imprenditoriale italiano chiude il 2025 con un bilancio positivo, facendo registrare un saldo di 56.599 imprese e una crescita dello 0,96%, un risultato che supera le performance registrate sia nel 2024 (+0,62%) che nel 2023 (+0,70%). Secondo i dati Movimprese, elaborati da Unioncamere e InfoCamere sulla base del Registro delle Imprese delle Camere di Commercio, le nuove iscrizioni hanno raggiunto quota 323.

Nel 2025 aumentano le imprese fiorentine. "Segnale positivo, fiducia nella ripresa"

