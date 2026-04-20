Il 20 aprile 2026, un comunicato stampa annuncia che la certificazione GDPR si estende a livello globale grazie a Europrivacy. Questa certificazione riguarda i trasferimenti di dati tra paesi e coinvolge aziende e enti che operano in diversi contesti internazionali. La notizia segnala un passo importante nel settore della protezione dei dati, con un riconoscimento ufficiale che favorisce la conformità alle normative europee anche fuori dall’Unione Europea.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE LUSSEMBURGO, 20 aprile 2026 PRNewswire — Il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha preso due importanti decisioni volte a facilitare i trasferimenti di dati a livello internazionale e a migliorare la protezione dei dati personali: in primo luogo, ha approvato l’estensione di Europrivacy, ossia il Sigillo per la protezione dei dati nell’ambito del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), da applicare nei Paesi extra-europei. In secondo luogo, ha approvato una versione specifica dei criteri di Europrivacy da adottare come meccanismo per i trasferimenti di dati internazionali, ai sensi dell’Art.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Importante cambiamento nell’ambito dei trasferimenti di dati internazionali: la certificazione GDPR raggiunge una dimensione globale con Europrivacy

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