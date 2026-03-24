I produttori di cemento turchi richiedono il riconoscimento dei dati MRV conformi agli standard dell’Unione Europea nel quadro del CBAM. Essi affermano che i valori di emissione predefiniti stabiliti dal sistema dell’UE sovrastimano in modo consistente le emissioni effettive, provocando un incremento dei costi del carbonio che passa da circa €20 a €80 per tonnellata.

I produttori di cemento turchi avvertono che i valori di emissione predefiniti previsti dal CBAM dell’UE sovrastimano in modo significativo le emissioni reali, facendo aumentare i costi del carbonio da €20 a €80 per tonnellata. Chiedono quindi il riconoscimento dei dati nazionali MRV allineati agli standard europei, per evitare oneri finanziari sproporzionati e garantire una concorrenza equa. Ankara – Le modifiche legislative omnibus sono state pubblicate dalla Commissione europea il 17 ottobre 2025 e i regolamenti attuativi sono entrati in vigore nel dicembre 2025. L’ Associazione dei Produttori di Cemento della Turchia (TURKCIMENTO) ha rilasciato una dichiarazione in merito al Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (CBAM) dell’Unione Europea. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - TURKCIMENTO chiede il riconoscimento dei dati MRV allineati all’UE nell’ambito del CBAM

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