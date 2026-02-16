AI aziendale | tra opportunità GDPR e il rischio di perdere il controllo dei dati sensibili

L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando le aziende italiane, ma la crescente diffusione di queste tecnologie mette in discussione la gestione dei dati sensibili. La paura di perdere il controllo sulle informazioni strategiche si fa più concreta, soprattutto con le nuove normative sul GDPR che obbligano a regole stringenti. Un esempio: molte imprese stanno adottando soluzioni di AI senza ancora aver definito appieno come proteggere i propri dati più delicati.

L'AI Aziendale al Bivio: Tra Innovazione e la Sfida della Sovranità dei Dati. L'intelligenza artificiale sta trasformando il mondo del lavoro, ma la sua adozione nelle aziende italiane solleva interrogativi cruciali sulla protezione dei dati e sulla capacità di mantenere il controllo delle informazioni strategiche. L'entrata in vigore dell'AI Act europeo e la persistente rilevanza del GDPR impongono un cambio di passo: non basta sfruttare le potenzialità dell'AI, bisogna farlo in modo responsabile e conforme alla legge. Il Rischio di una "Comodità" Pericolosa. L'integrazione dell'intelligenza artificiale nei processi aziendali è in rapida crescita, ma spesso si assiste a un approccio superficiale, con un'attenzione limitata alle implicazioni legali e operative.

