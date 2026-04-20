Impianto Edison Next il comune di Jesi confermerà al Tar il no alla realizzazione del progetto
Il Comune di Jesi ha annunciato che presenterà nuovamente al Tribunale amministrativo regionale delle Marche la propria opposizione al progetto di Edison Next, relativo alla costruzione di un impianto di trattamento rifiuti, sia per quelli pericolosi che non. La decisione segue le precedenti comunicazioni di contrarietà da parte dell’amministrazione comunale, che intende ribadire il proprio dissenso davanti all’organo giudiziario.
JESI - Il Comune di Jesi ribadirà davanti al Tribunale amministrativo regionale delle Marche la propria contrarietà al progetto di Edison Next per la realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti, pericolosi e non, nel territorio comunale. La presa di posizione arriva dopo la notifica al.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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