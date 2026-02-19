Accordo tra Edison e il Comune di Castiglione a Casauria per la realizzazione di un impianto fotovoltaico

Edison e il Comune di Castiglione a Casauria hanno firmato un accordo per costruire un nuovo impianto fotovoltaico. La decisione deriva dalla volontà di aumentare l’uso di energia pulita e ridurre le emissioni di CO2 nella zona. L’impianto sorgerà su un terreno comunale di circa 10 ettari e potrà produrre energia sufficiente a circa 2.000 famiglie. Il progetto mira anche a creare nuovi posti di lavoro durante le fasi di costruzione. L’opera partirà nei prossimi mesi e promette di cambiare il volto della produzione energetica locale.

Raggiunto un accordo per la valorizzazione del territorio che prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia rinnovabile Annuncio da parte di Edison e del Comune di Castiglione a Casauria che hanno raggiunto un accordo per la valorizzazione del territorio che prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia rinnovabile, che sarà messo a disposizione dell’amministrazione comunale e di opere di rigenerazione urbana. L’accordo, frutto di un dialogo aperto e costruttivo tra Edison e l’amministrazione comunale integra l’impegno di Edison Regea nelle attività di risanamento del sito di interesse nazionale di Bussi sul Tirino, con l’obiettivo di creare sviluppo socioeconomico in un territorio coinvolto nella storia dello sviluppo industriale del secolo scorso e toccato dalle sue conseguenze.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Edison e il Comune di Tocco da Casauria insieme per valorizzare il territorio con la CerEdison e il Comune di Tocco da Casauria hanno sottoscritto un accordo volto alla creazione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER).

