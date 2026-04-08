Spari contro italiani furia di Crosetto e Tajani | Intervenga l’Onu Cosa succede

In Libano, durante un movimento della missione UNIFIL, un convoglio italiano è stato raggiunto da colpi di avvertimento sparati dalle forze armate israeliane. La situazione ha suscitato reazioni immediate da parte di alcuni esponenti politici, che hanno chiesto l’intervento dell’ONU. La tensione tra le parti coinvolte si è fatta più evidente, mentre la regione resta al centro di crescenti preoccupazioni internazionali.

Tensione altissima in Libano, dove un convoglio italiano della missione UNIFIL è stato bersaglio di colpi di avvertimento da parte delle forze armate israeliane durante uno spostamento operativo. Il mezzo colpito è un Lince, veicolo tattico in dotazione all’Esercito italiano, inserito in una colonna partita da Shama e diretta verso Beirut. I proiettili hanno danneggiato pneumatici e paraurti, costringendo il convoglio a rientrare alla base. Nessun militare è rimasto ferito. A riferire l’accaduto alla Camera è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha parlato di un episodio grave avvenuto nel contesto di una nuova escalation militare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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