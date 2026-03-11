Palletways Italia rinnova la collaborazione con l' Osservatorio contract logistics Gino Marchet

Palletways Italia, azienda specializzata nella distribuzione espressa di merce pallettizzata, ha annunciato il rinnovo della collaborazione con l’Osservatorio Contract Logistics “Gino Marchet”, promosso dal Politecnico di Milano, per l’edizione 2026. La partnership riguarda l’analisi e lo studio delle tendenze nel settore della logistica contrattuale e si protrae anche per il prossimo anno.

