Illycaffè e il valore condiviso il progetto sugli educatori per San Patrignano

Illycaffè ha avviato il progetto ‘Adotta un educatore’ per sostenere la comunità di San Patrignano, rafforzando il suo impegno nel recupero delle persone dipendenti dalle droghe. La decisione nasce dalla volontà di coinvolgere direttamente i propri dipendenti in attività di supporto e formazione, creando un ponte concreto tra l’azienda e la comunità di recupero. Questa iniziativa, unica nel suo genere, prevede che gli educatori di San Patrignano ricevano un sostegno economico e logistico da parte di Illycaffè, che così vuole promuovere un valore condiviso tra impresa e territorio.

Illycaffè e il valore condiviso per il territorio. Con il progetto 'Adotta un educatore' la grande azienda di caffè ha deciso di confermare la sua collaborazione con la comunità per il recupero dalle tossicodipendenze di San Patrignano. Grazie a questo progetto da quest'anno la struttura potrà avere un educatore in più per le ragazze e i ragazzi. E' Cristina Scocchia, amministratore delegato di illycaffè, a raccontare a LaPresse il perché di questa scelta: "Noi crediamo che le aziende siano dei corpi sociali e debbano avere un impatto positivo sul benessere della collettività in cui operano. Questo perché la leadership non è potere ma è responsabilità.